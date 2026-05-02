Drame au Mexique : au moins 11 morts après le renversement d’un bus touristique dans l’ouest du pays

Au moins 11 personnes ont perdu la vie et 31 autres ont été blessées vendredi dans un accident de bus touristique dans l’État de Nayarit, dans l’ouest du Mexique. Le drame s’est produit en plein week-end de la fête du Travail, transformant une excursion en tragédie.

Selon les autorités locales, le bus, en provenance de l’État voisin de Jalisco, a quitté la route avant de se renverser près de la ville d’Amatlán de Cañas. Les circonstances exactes de l’accident restent encore à déterminer.

Les passagers se rendaient vers un centre de loisirs situé dans la région de Nayarit lorsque le véhicule a perdu le contrôle. Des images diffusées par le gouvernement local montrent le bus couché sur le flanc, partiellement recouvert de boue, témoignant de la violence de l’impact.

Les équipes de secours, mobilisées depuis les États de Nayarit et de Jalisco, sont rapidement intervenues sur place. La route a été fermée afin de faciliter les opérations de sauvetage et permettre l’ouverture d’une enquête sur les causes de l’accident.

Les accidents de bus mortels restent fréquents au Mexique et plus largement en Amérique latine, souvent en raison de routes dangereuses, de défaillances mécaniques ou d’erreurs humaines. Ce nouvel incident s’inscrit dans une série de drames similaires survenus ces dernières années.

En septembre dernier, au moins 10 personnes avaient été tuées et 61 blessées dans le centre du pays lorsqu’un train de marchandises avait percuté un bus à impériale. En février 2025, plus de 40 personnes avaient également perdu la vie dans le sud du Mexique après une collision entre un autocar et un poids lourd, suivie d’un incendie.