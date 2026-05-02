Jaecoo : 922 SUV en un mois, la nouvelle vague chinoise prend pied en France

Voilà une marque qui débarque sans prévenir et qui, en quelques semaines, s’invite dans les conversations des concessions. Jaecoo, inconnue du grand public français il y a peu, a immatriculé 922 SUV en mars 2026, son tout premier mois de commandes officielles dans l’Hexagone. Le chiffre reste modeste face aux locomotives nationales, un Peugeot 3008 ou un Renault Captur dépassent souvent les 5 000 unités mensuelles, mais il raconte autre chose: un appétit très concret pour des SUV hybrides bien équipés et bien placés en prix, à l’heure où le marché cherche des compromis entre budget, usage quotidien et électrification.

Une entrée « à froid » qui en dit long Derrière Jaecoo, il n’y a pas un atelier improvisé mais Chery International, un poids lourd chinois né en 1997, crédité de 2,8 millions de véhicules livrés en 2025 dont 1,3 million hors de Chine. Le groupe est même présenté comme le premier exportateur automobile chinois, ce qui remet en perspective l’apparente nouveauté de la marque: Jaecoo n’est jeune que sur l’étiquette, fondée en 2023, pas dans la capacité industrielle. Son nom, contraction de « Jäger » et de « cool », résume l’ambition: un SUV au look baroudeur, emballé façon produit international, prêt à se mesurer aux généralistes européens.

Une entrée « à froid » qui en dit long

En France, Jaecoo arrive sous la bannière Omoda & Jaecoo avec deux modèles déjà au catalogue, les Jaecoo 5 et Jaecoo 7, proposés en hybride simple ou rechargeable. Le 5 s’affiche dès 26 990 euros, annonce jusqu’à 224 chevaux et une autonomie totale revendiquée à 980 km (WLTP), de quoi parler aux automobilistes qui roulent beaucoup et détestent l’idée de dépendre d’une prise. Le 7, lui, vise plus haut avec une version hybride rechargeable pouvant atteindre 279 chevaux, une batterie de 18,4 kWh et jusqu’à 90 km en 100 % électrique (WLTP), tout en gardant l’argument massue de l’endurance: 1 200 km en combiné, sur le papier.

Reste le nerf de la guerre: rassurer. La marque met sur la table une garantie de 7 ans, un réseau annoncé à 74 concessionnaires au lancement avec l’objectif d’atteindre 130 points de vente d’ici fin 2026, et un adossement financier pour le service via CGI Finance, filiale de Société Générale. Dans un contexte où les marques chinoises avancent vite en Europe, sur fond de tensions commerciales et de règles françaises plus strictes sur les aides à l’électrique, Jaecoo vise 10 000 immatriculations entre mars et décembre 2026. Si la cadence suit, ce nouveau badge pourrait rapidement cesser d’être une curiosité pour devenir un habitué des routes françaises.