— Ligue 1 : l’OM sombre à Nantes et voit la Ligue des champions s’éloigner

L’Olympique de Marseille a vécu un nouveau match cauchemardesque sur la pelouse du FC Nantes. Battu lourdement 3-0, le club phocéen confirme sa mauvaise dynamique au moment le plus décisif de la saison. Dans la course à l’Europe, et surtout à la Ligue des champions, ce revers ressemble à un nouveau et sérieux coup d’arrêt.

Une affiche sous pression maximale

À la Beaujoire, ce Nantes-OM ressemble à un match couperet. D’un côté, Nantes joue une partie de sa survie en Ligue 1. De l’autre, Marseille cherche encore à s’accrocher à ses derniers espoirs de Ligue des champions. La rencontre compte pour la 32e journée de Ligue 1, et le contexte pèse lourd sur les deux équipes. Au coup d’envoi, la tension est palpable : Nantes a besoin d’un électrochoc, l’OM doit absolument éviter un nouveau faux pas.

Marseille démarre sans vraiment imposer son rythme. Les Olympiens laissent Nantes s’installer, sans pour autant subir une énorme pression immédiate. Mason Greenwood tente bien d’allumer quelques mèches, mais ses frappes ne bousculent pas réellement le bloc nantais. Les Canaris, eux, jouent avec davantage d’envie, même s’ils manquent encore de précision dans les derniers mètres.

Nantes se crée pourtant les situations les plus nettes avant la pause. Machado déborde côté gauche et centre dangereusement vers Abline, mais Medina sauve l’OM de justesse. Cabella, très actif face à son ancien club, se présente ensuite devant De Lange, titulaire dans le but marseillais, mais le gardien olympien remporte son duel. Kaba a lui aussi une belle opportunité, encore stoppée par De Lange. Marseille répond surtout par Aubameyang, dont la tentative est repoussée par Carlgren juste avant la mi-temps.

Huit minutes de chaos total

Au retour des vestiaires, Habib Beye tente de secouer son équipe avec des changements, mais l’OM s’écroule presque immédiatement. À la 50e minute, Abline s’échappe côté droit et sert Ganago, qui conclut du pied droit pour ouvrir le score. Nantes mène 1-0, et Marseille vacille déjà.

Quatre minutes plus tard, le cauchemar continue. Une perte de balle marseillaise au milieu permet à Nantes de se projeter vite. Ganago lance Cabella, qui punit son ancien club et double la mise. À 2-0, l’OM perd complètement le fil. À la 58e minute, Abline achève les Phocéens d’un superbe numéro individuel : il élimine plusieurs défenseurs marseillais avant de placer sa frappe. En huit minutes, Nantes passe de l’espoir à la démonstration.

Abline, symbole d’un Nantes qui refuse de tomber

Matthis Abline incarne parfaitement la révolte nantaise. Il pèse sur la défense, multiplie les efforts, offre le premier but à Ganago, puis signe lui-même le troisième. Son activité fait exploser une arrière-garde marseillaise incapable de contrôler les appels, les transitions et les duels. Dans une équipe en grande difficulté au classement, son match donne à Nantes une vraie raison d’y croire encore.

L’OM essaie bien de sauver l’honneur en fin de rencontre. Gouiri apporte un peu de mouvement après son entrée, Greenwood insiste, Paixão tente aussi de provoquer, mais Marseille manque de tranchant et de lucidité. En face, Carlgren reste solide. Le gardien nantais repousse les dernières tentatives olympiennes et empêche l’OM de relancer le moindre suspense.

La fin de match tourne même au symbole d’une soirée noire pour Marseille. Les visages se ferment sur le banc, les fautes de frustration s’accumulent, et Traoré sort sur civière dans le temps additionnel. Rien ne sourit à l’OM, qui quitte la Beaujoire avec une défaite lourde, une confiance abîmée et une fin de saison qui devient brûlante.

Nantes respire, l’OM s’enfonce

Avec ce succès 3-0, Nantes se relance dans la course au maintien et revient provisoirement à deux points d’Auxerre, barragiste. Pour les Canaris, cette victoire ressemble à une bouffée d’oxygène. Pour Marseille, c’est un nouveau coup de massue. L’OM reste dans une dynamique très inquiétante, avec seulement quatre points pris sur les six derniers matchs, et voit la Ligue des champions s’éloigner sérieusement.