— 1er mai 1994 : la mort en direct d’Ayrton Senna, légende de la Formule 1

Le 1er mai 1994 est une date tristement gravée dans l’histoire de la Formule 1. Ce jour-là, la F1 a perdu l’un de ses plus grands champions. Ayrton Senna, triple champion du monde brésilien, trouvait la mort lors du Grand Prix de Saint-Marin, sur le circuit d’Imola, à la suite d’un terrible accident survenu au 7e tour de la course. Ce drame, survenu dans un week-end déjà endeuillé, a profondément marqué les fans de sport automobile.

Un week-end maudit

Dès le vendredi 29 avril, le ton est donné : Rubens Barrichello, alors jeune espoir brésilien, est victime d’un violent accident lors des essais. Miraculeusement, il s’en sort avec des blessures mineures.

Le lendemain, lors des qualifications, le pilote autrichien Roland Ratzenberger perd la vie à plus de 300 km/h après une sortie de piste dans le virage de Villeneuve. Malgré ce choc, la course est maintenue le dimanche. Ayrton Senna, profondément affecté par cette mort, hésite à courir. Il inscrit néanmoins un petit drapeau autrichien dans son cockpit, qu’il comptait brandir à l’arrivée en hommage à Ratzenberger.

Le drame en direct

Le 1er mai, sous un ciel clair, la course débute à 14h. Dès le départ, un accrochage entre plusieurs monoplaces entraîne l’entrée de la voiture de sécurité, ralentissant la course pendant six tours. Lorsque celle-ci s’efface, la course reprend normalement. Mais dès le 7e tour, au virage de Tamburello, Ayrton Senna perd le contrôle de sa Williams FW16, qui sort de la trajectoire à environ 310 km/h et percute un mur de béton à pleine vitesse.

Le choc est brutal. La voiture heurte le mur presque de face. Si le châssis semble relativement intact, un élément de la suspension avant transperce la visière du casque de Senna, le blessant mortellement à la tête. Le monde retient son souffle. Les secours interviennent immédiatement sur la piste, mais l’inquiétude grandit minute après minute.

Evacué en hélicoptère vers l’hôpital Maggiore de Bologne, le pilote est déclaré mort quelques heures plus tard, à 18h40. Officiellement, la cause du décès est une lésion cérébrale fatale. Senna avait 34 ans.

Un choc mondial

La nouvelle de la mort d’Ayrton Senna provoque une onde de choc à travers le monde. Figure emblématique de la Formule 1, admiré pour son talent, son intensité et son engagement, le Brésilien était bien plus qu’un pilote : il incarnait pour un espoir immense pour son pays, alors plongé dans une profonde crise sociale et économique.

Des millions de Brésiliens descendent dans les rues de São Paulo pour lui rendre hommage. Ses funérailles nationales, retransmises en direct, rassemblent des centaines de milliers de personnes.

Des conséquences sur la sécurité

La mort d’Ayrton Senna, conjuguée à celle de Ratzenberger, constitue un tournant dans l’histoire de la Formule 1. Ce double drame pousse la FIA à revoir de fond en comble ses normes de sécurité. Dès la saison suivante, de nombreuses mesures sont mises en place : amélioration des structures des voitures, élargissement des zones de dégagement, renforcement des casques et des protections cervicales.

Le professeur Sid Watkins, ami proche de Senna et médecin de la F1, joue un rôle central dans cette réforme. Il déclare peu après le drame : « Si quelque chose de bon peut sortir de cette tragédie, c’est que la F1 ne permettra plus jamais une telle perte. »

Un héritage éternel

Ayrton Senna demeure une légende. Vainqueur de 41 Grands Prix et triple champion du monde (1988, 1990, 1991), il reste une icône de la discipline. Son pilotage sous la pluie, sa rivalité légendaire avec Alain Prost, son engagement humanitaire et sa foi profonde ont laissé une empreinte indélébile sur plusieurs générations.

Aujourd’hui encore, chaque 1er mai, fans et pilotes du monde entier rendent hommage à celui que beaucoup considèrent comme le plus grand pilote de tous les temps.

L’accident d’Ayrton Senna au virage de Tamburello

L’accident d’Ayrton Senna au virage de Tamburello

L’accident d’Ayrton Senna au virage de Tamburello

Ayrton Senna, inconscient après le choc

Les secours tentent de sauver le pilote