— Ligue des champions : l’Atlético de Madrid et Arsenal se neutralisent 1-1, dans une demi-finale tendue

L’Atlético de Madrid et Arsenal se sont neutralisés en demi-finale aller de Ligue des champions. Au Riyadh Air Metropolitano, les deux équipes se quittent sur un nul, 1-1, au terme d’un match tendu où les deux buts sont inscrits sur penalty. Viktor Gyökeres a ouvert le score pour Arsenal juste avant la pause, avant que Julián Álvarez ne remette l’Atlético à hauteur en début de seconde période. Tout reste à jouer avant le retour à Londres, mardi 5 mai.

Arsenal prend l’avantage dans un premier acte verrouillé

Lors d’ une première période fermée, bien loin du niveau du PSG – Bayern Munich de la veille, Arsenal semble longtemps le plus maître de son sujet. Les Londoniens contrôlent davantage le tempo, sans transformer cette domination en avalanche d’occasions. Piero Hincapié, Martin Ødegaard et Noni Madueke se signalent côté anglais, tandis que Julián Álvarez force David Raya à une intervention dès la 14e minute.

La rencontre bascule juste avant la pause. Accroché par Dávid Hancko dans la surface, Viktor Gyökeres obtient un penalty. L’attaquant d’Arsenal le transforme avec puissance et donne l’avantage aux Gunners à la 44e minute. Arsenal rentre aux vestiaires avec un but d’avance, dans un match jusque-là très serré.

L’Atlético répond avec intensité

L’Atlético revient avec plus d’agressivité au retour des vestiaires. Les joueurs de Diego Simeone mettent rapidement la défense d’Arsenal sous pression. Álvarez frôle le cadre sur coup franc, Ademola Lookman se montre dangereux et Antoine Griezmann pèse de plus en plus dans les trente derniers mètres.

À la 56e minute, une main de Ben White dans la surface change à nouveau le scénario. Après intervention de la VAR, l’arbitre accorde un penalty à l’Atlético. Julián Álvarez prend ses responsabilités et égalise d’une frappe parfaitement placée dans la lucarne gauche. Le Metropolitano se réveille, Arsenal recule.

Griezmann pousse, Arsenal résiste

La dynamique passe alors clairement du côté madrilène. Antoine Griezmann touche la barre transversale à la 63e minute, tout près de donner l’avantage à l’Atlético. Lookman sollicite encore David Raya à la 74e minute. Arsenal souffre, mais tient.

Mikel Arteta réagit avec plusieurs changements. Les entrées d’Eberechi Eze, Bukayo Saka, Gabriel Jesus et Leandro Trossard redonnent un peu d’air aux Gunners. Arsenal retrouve de l’énergie en fin de match, sans parvenir à reprendre l’avantage.

La VAR au cœur de la soirée

Le moment le plus contesté arrive à la 78e minute. L’arbitre Danny Makkelie accorde d’abord un nouveau penalty à Arsenal après un contact entre Hancko et Eze. Mais après consultation de la VAR, il revient sur sa décision.

Cette phase de jeu cristallise les tensions. Arsenal estime avoir été privé d’une occasion de reprendre l’avantage, tandis que l’Atlético conteste aussi certaines décisions précédentes, notamment le penalty accordé aux Anglais en première période.

Une qualification encore totalement ouverte

Ce nul reflète l’équilibre de la confrontation. Arsenal repart de Madrid sans victoire, mais avec un résultat qui le place en bonne position avant le retour à l’Emirates Stadium. L’Atlético, lui, peut regretter ses temps forts mal convertis, notamment la barre de Griezmann et les occasions de Lookman. À noter que pour son dernier match de coupe d’Europe à domicile, Antoine Griezmann a été élu du match. ￼

La demi-finale reste donc indécise. Arsenal garde l’avantage de recevoir au retour, mais l’Atlético prouve qu’il peut mettre les Gunners en difficulté dès qu’il hausse l’intensité. Mardi prochain, à Londres, il faudra cette fois un vainqueur.