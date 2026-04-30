Washington veut renforcer la protection des câbles sous-marins de communication

Un sénateur américain de premier plan appelle à intensifier les efforts internationaux pour prévenir le sabotage des câbles sous-marins, infrastructures essentielles au fonctionnement d’Internet mondial.

Le sénateur républicain Jim Risch, président de la commission des affaires étrangères du Sénat, doit présenter jeudi un appel à une coopération internationale renforcée afin de protéger ces réseaux stratégiques, selon un discours préparé.

Ces câbles, situés au fond des océans, transportent environ 99 % du trafic Internet mondial. Toute interruption ou dégradation peut avoir des conséquences majeures sur les communications, les marchés financiers et les infrastructures critiques.

Le sénateur insiste sur la nécessité de « dénoncer publiquement » les actes de sabotage et, lorsque cela est possible, d’identifier les responsables. Il plaide également pour un effort coordonné entre alliés afin de renforcer la surveillance et la résilience de ces systèmes.

Les préoccupations autour de ces infrastructures ont augmenté ces dernières années, dans un contexte de tensions géopolitiques et de suspicion d’activités hostiles en mer visant les réseaux de communication.

Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large aux États-Unis visant à considérer les infrastructures numériques et sous-marines comme des éléments stratégiques de sécurité nationale.