Plus d’un million de Libanais menacés par une crise alimentaire aiguë

Une nouvelle analyse de l’observateur mondial de la faim indique que le Liban fait face à une détérioration rapide de sa sécurité alimentaire, avec plus d’un million de personnes exposées à une grave insécurité alimentaire dans les prochains mois.

Selon le Système intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), environ 1,24 million de personnes ne pourront pas couvrir régulièrement leurs besoins alimentaires de base. Beaucoup seront contraintes de réduire la qualité ou la quantité de leur alimentation, voire de recourir à des stratégies de survie négatives.

Cette situation est aggravée par la reprise des tensions régionales et par les déplacements massifs de population liés au conflit entre Israël et le Hezbollah. Plus de 1,2 million de personnes ont déjà été déplacées, ce qui fragilise encore davantage l’accès aux ressources essentielles.

Dans le sud du pays, notamment autour de Tyr, les agriculteurs sont particulièrement touchés. Les terres agricoles ont été affectées par les combats, tandis que la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires complique la production et la distribution.

Les autorités et les agences internationales alertent sur une crise qui pourrait s’aggraver si les combats persistent. Le secteur agricole, déjà affaibli, pourrait nécessiter plusieurs années pour se relever, selon les responsables locaux.

Cette situation illustre l’impact direct des conflits régionaux sur la sécurité alimentaire, dans un pays déjà fragilisé par une profonde crise économique.