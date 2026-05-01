Un migrant cubain meurt en détention aux États-Unis, une enquête évoque un possible suicide

Un ressortissant cubain, Denny Adan Gonzalez, est décédé alors qu’il était détenu par les services de l’immigration américains, selon l’Immigration and Customs Enforcement. Les autorités évoquent un possible suicide.

L’homme de 33 ans a été retrouvé inconscient dans sa cellule du centre de détention de Stewart, en Géorgie, avant d’être déclaré mort peu après. Il avait été placé en détention dans le cadre des procédures d’expulsion menées par les autorités américaines.

Ce décès s’inscrit dans un contexte de forte hausse du nombre de personnes détenues par l’ICE, qui est passé à environ 60 000 détenus selon les données récentes, dans le cadre d’une politique migratoire renforcée sous l’administration du président Donald Trump.

L’opérateur privé du centre, CoreCivic, affirme que les équipes médicales sont intervenues rapidement après la découverte de l’homme. Une enquête interne est en cours pour déterminer les circonstances exactes du décès.

Les décès en détention dans les centres de l’ICE ont atteint un niveau élevé ces dernières années, suscitant des inquiétudes récurrentes sur les conditions de détention et l’accès aux soins.