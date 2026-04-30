D4vd accusé d’avoir tué et démembré une adolescente à la tronçonneuse avant d’abandonner son corps dans sa Tesla

Le chanteur américain D4vd, de son vrai nom David Anthony Burke, est visé par de très lourdes accusations dans une affaire criminelle particulièrement sordide. Âgé de 21 ans, l’artiste est accusé du meurtre de Celeste Rivas Hernandez, une adolescente de 14 ans dont le corps aurait été retrouvé démembré dans une Tesla immatriculée à son nom.

Une découverte macabre dans une voiture en fourrière

L’affaire aurait éclaté après la découverte du corps de la jeune fille dans une Tesla abandonnée puis placée en fourrière à Hollywood. Le véhicule étant lié au chanteur, les enquêteurs se seraient rapidement intéressés à lui.

Selon l’accusation, D4vd aurait entretenu une relation avec l’adolescente alors qu’elle était mineure. Les enquêteurs affirment que cette relation aurait débuté lorsqu’elle avait 13 ans, alors que le chanteur était déjà majeur.

Une dispute qui aurait tourné au drame

Le parquet estime que la jeune fille aurait menacé de révéler leur relation. Cette menace aurait provoqué une violente dispute, avant que la situation ne bascule. D4vd est soupçonné de l’avoir tuée, puis d’avoir tenté de faire disparaître les traces du crime.

La tronçonneuse au cœur de l’enquête

Les autorités soupçonnent le chanteur d’avoir utilisé une tronçonneuse pour démembrer le corps de l’adolescente. Des achats effectués avant les faits présumés, ainsi que des éléments retrouvés lors de l’enquête, renforceraient les soupçons d’une tentative de dissimulation méthodique.

D4vd fait face à plusieurs chefs d’accusation, dont meurtre, agression sexuelle sur mineure et mutilation de cadavre. L’affaire pourrait entraîner de très lourdes conséquences judiciaires si les faits sont retenus par la justice.

Face à ces accusations, D4vd plaide non coupable. Ses avocats contestent la version de l’accusation et défendent son innocence.