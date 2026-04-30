«Bouffe la neige, négro» : Laurent Voulzy raconte les insultes racistes durant son enfance

Laurent Voulzy publie Caché derrière, une autobiographie écrite avec Isaure Le Faou. Dans ce livre, le chanteur de 77 ans revient sur son parcours musical, mais aussi sur plusieurs épisodes personnels longtemps peu évoqués publiquement.

Une naissance liée à une séparation familiale

Laurent Voulzy y raconte d’abord les circonstances de sa naissance. Né à Paris de parents guadeloupéens, il explique que son père biologique n’a pas souhaité épouser sa mère. Celle-ci quitte alors la Guadeloupe pour accoucher en métropole. Le chanteur résume cette origine par une phrase déjà connue de son répertoire : « J’suis né dans le gris par accident ».

Des premières années confiées à une nourrice

Dans son autobiographie, Laurent Voulzy évoque aussi ses premières années loin de sa mère, qui tente alors de construire une carrière de danseuse à Paris. Il raconte avoir été confié à une nourrice et décrit une période de privations. Il écrit notamment qu’il essayait de s’endormir « le ventre creux ». Une assistante sociale finit par intervenir.

Une scène raciste à l’âge de six ans

Le passage le plus marquant concerne un souvenir de cour de récréation. Laurent Voulzy raconte qu’un jour d’hiver, des garçons l’ont attrapé puis attaché à un arbre avant de lui lancer : « Bouffe la neige, négro ». Le chanteur situe cet épisode à l’âge de six ans et le présente comme son premier souvenir d’avoir ressenti la différence liée au regard des autres.

Un récit intime, pas seulement musical

Caché derrière ne porte pas uniquement sur ces blessures d’enfance. Laurent Voulzy y revient aussi sur la création de ses chansons, ses collaborations, notamment avec Alain Souchon, et plusieurs rencontres artistiques. Mais ces passages personnels donnent un éclairage plus direct sur l’enfance du chanteur, entre déracinement familial, précarité et racisme subi très tôt.