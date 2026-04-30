Ving Rhames hospitalisé après s’être effondré au restaurant

Ving Rhames a été victime d’un malaise mercredi après-midi dans un restaurant de Los Angeles. L’acteur américain, célèbre pour son rôle de Luther Stickell dans la saga Mission: Impossible, se trouvait à table avec des membres de sa famille lorsqu’il s’est soudainement effondré.

Les secours rapidement sur place

Les services d’urgence sont intervenus peu après le malaise. Le comédien de 66 ans a été pris en charge sur place avant d’être transporté à l’hôpital pour des examens médicaux. Son état a nécessité une surveillance, mais l’hospitalisation n’a pas été prolongée.

Après avoir reçu des soins, Ving Rhames a pu quitter l’établissement médical dans la journée. Il se repose désormais à son domicile. Son entourage se veut rassurant sur son état de santé.

La cause du malaise reste inconnue

Aucune cause officielle n’a été communiquée concernant ce malaise. L’hypothèse d’un coup de chaud ou d’un problème passager a été évoquée, mais aucun diagnostic précis n’a été rendu public.

Une figure incontournable de la saga

Ving Rhames est l’un des piliers de Mission: Impossible. Depuis le premier film sorti en 1996, il incarne Luther Stickell, fidèle allié d’Ethan Hunt, joué par Tom Cruise. Sa présence constante dans la franchise en a fait l’un des visages les plus familiers de la saga.

En dehors de Mission: Impossible, l’acteur a également marqué le cinéma avec des rôles dans Pulp Fiction, L’Armée des morts, Baby Boy ou encore À tombeau ouvert. Il reste aujourd’hui une figure respectée du cinéma américain.