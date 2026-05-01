Après un revers historique, Lula prépare une nouvelle nomination à la Cour suprême

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva envisage de proposer un nouveau candidat à la Cour suprême après le rejet inédit de son précédent choix par le Sénat, selon des sources proches du dossier.

Cette décision intervient après une défaite politique majeure pour le chef de l’État, dont le candidat avait été recalé par les sénateurs, une première en plus d’un siècle au Brésil. Ce revers fragilise son autorité et complique sa stratégie d’influence sur la plus haute juridiction du pays.

D’après plusieurs sources, Lula pourrait désormais opter pour la nomination d’une femme afin de relancer le processus et tenter de rallier un soutien plus large au Sénat. Ce choix s’inscrirait également dans une volonté d’améliorer la représentation au sein de la Cour suprême.

L’échec de la première nomination ouvre une période d’incertitude, certains responsables politiques estimant que le siège pourrait rester vacant jusqu’à la prochaine élection présidentielle, ce qui permettrait au futur chef de l’État de redéfinir l’équilibre de la Cour.

Dans ce contexte, le gouvernement brésilien doit désormais naviguer entre pressions politiques et négociations parlementaires pour éviter un nouvel échec, qui affaiblirait davantage la position du président sur la scène nationale.