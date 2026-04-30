Meurtre de Rob Reiner et de son épouse : le procès visant leur fils Nick renvoyé à septembre

L’examen des accusations visant Nick Reiner, fils du cinéaste américain Rob Reiner, a été repoussé à septembre par un tribunal de Los Angeles. Le trentenaire est soupçonné du meurtre de ses parents, Rob Reiner et Michele Singer Reiner, retrouvés poignardés à mort en décembre dernier dans leur maison du quartier huppé de Brentwood, à Los Angeles.

La procédure devait avancer cette semaine, mais les rapports d’autopsie ne sont toujours pas finalisés. Ce délai a conduit la justice à reporter l’audience préliminaire, étape essentielle pour déterminer si les éléments réunis contre Nick Reiner sont suffisants pour ouvrir la voie à un procès.

Un double homicide qui a bouleversé Hollywood

Rob Reiner, figure majeure du cinéma américain, était connu pour avoir réalisé des films devenus cultes comme Quand Harry rencontre Sally et Des hommes d’honneur. Son épouse, Michele Singer Reiner, partageait sa vie depuis plusieurs décennies. Leur mort brutale, survenue dans leur propre domicile, a provoqué une onde de choc bien au-delà du monde du cinéma. Les corps du couple ont été découverts le 14 décembre 2025. Ils ont été poignardés dans leur résidence familiale. Nick Reiner a ensuite été arrêté à Los Angeles, plusieurs heures après les faits.

Nick Reiner maintenu en détention

Âgé de 32 ans, Nick Reiner fait face à deux accusations de meurtre au premier degré. Il a plaidé non coupable et demeure détenu sans possibilité de libération sous caution. Lors de sa récente comparution, il a accepté de renoncer à une procédure accélérée, ouvrant la voie au report de l’audience. La prochaine étape judiciaire est désormais fixée à la mi-septembre. D’ici là, l’enquête devra notamment intégrer les conclusions médico-légales attendues sur les causes précises de la mort de Rob et Michele Reiner.

À ce stade, Nick Reiner reste présumé innocent tant qu’aucune condamnation définitive n’a été prononcée. L’audience de septembre devrait permettre d’en savoir davantage sur la solidité du dossier et sur la perspective d’un procès très suivi aux États-Unis.