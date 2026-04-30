Sam Neill, la star de Jurassic Park, annonce la rémission de son cancer

Sam Neill, l’inoubliable professeur Alan Grant de Jurassic Park, a annoncé être aujourd’hui en rémission de son cancer. L’acteur néo-zélandais, âgé de 78 ans, affirme ne plus présenter de trace détectable de la maladie après avoir suivi une thérapie innovante fondée sur la modification de cellules immunitaires. L’acteur avait révélé sa maladie en 2023 dans ses mémoires, Did I Ever Tell You This?. Il souffrait d’un lymphome T angio-immunoblastique, une forme rare de cancer du sang. Le diagnostic avait été posé après l’apparition de ganglions alors qu’il faisait la promotion de Jurassic World Dominion.

Quand la chimiothérapie ne suffisait plus

Dans un premier temps, Sam Neill avait suivi une chimiothérapie. Le traitement avait permis de stabiliser la maladie, mais ses effets se sont progressivement affaiblis. L’acteur s’est alors tourné vers un essai clinique en Australie, à un moment où ses options médicales devenaient de plus en plus limitées.

Le traitement qui a changé la trajectoire de sa maladie est appelé thérapie CAR-T. Cette approche consiste à prélever certaines cellules immunitaires du patient, à les modifier en laboratoire pour mieux reconnaître les cellules cancéreuses, puis à les réinjecter dans l’organisme. En clair, le système immunitaire est entraîné à mieux cibler l’ennemi. Une sorte de renfort sur mesure, conçu à partir des propres cellules du patient.

“Sans cancer” : le tournant décisif

Sam Neill a indiqué qu’un scanner récent ne montrait plus aucune trace de cancer. Après plusieurs années d’incertitude, cette annonce marque un moment fort dans son parcours médical. L’acteur s’est dit profondément reconnaissant envers les équipes scientifiques et médicales qui l’ont accompagné Au-delà de son propre rétablissement, Sam Neill souhaite attirer l’attention sur l’accès à ces traitements innovants. La thérapie CAR-T reste coûteuse, complexe et encore inaccessible à de nombreux patients. Son cas met en lumière les progrès spectaculaires de la médecine, mais aussi les inégalités qui persistent dans l’accès aux soins.

Retour vers la vie, et vers les plateaux

Connu pour Jurassic Park, mais aussi pour The Piano, Peaky Blinders ou Hunt for the Wilderpeople, Sam Neill n’a jamais voulu être réduit à sa maladie. Il insiste sur son envie de continuer à vivre pleinement, de travailler et de profiter du temps présent.

La rémission de Sam Neill résonne bien au-delà du monde du cinéma. Elle illustre les promesses des thérapies cellulaires et génétiques dans la lutte contre certains cancers du sang. Pour ses admirateurs comme pour de nombreux patients, cette annonce sonne comme une victoire : celle de la science et de la persévérance…