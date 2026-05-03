Tensions au sommet : Marco Rubio attendu au Vatican pour une rencontre explosive avec le pape Léon XIV

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio doit se rendre en Italie cette semaine pour rencontrer le pape Léon XIV, selon une source vaticane. Cette entrevue, prévue jeudi, intervient dans un contexte de tensions croissantes après les critiques répétées du président Donald Trump à l’encontre du souverain pontife.

Il s’agirait de la première rencontre en personne connue entre le pape et un membre du gouvernement américain depuis près d’un an. L’information a été confirmée par une source proche du Vatican ayant requis l’anonymat, celle-ci n’étant pas autorisée à s’exprimer publiquement sur ce dossier.

Ces derniers mois, le pape Léon XIV s’est distingué par un ton particulièrement ferme sur la scène internationale. Il a notamment critiqué la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, adoptant une position qui tranche avec la diplomatie américaine actuelle. Auparavant, il s’était déjà opposé à la politique migratoire stricte de l’administration Trump.

Les relations entre Washington et le Vatican se sont encore tendues en avril, lorsque Donald Trump a multiplié les attaques contre le pape sur les réseaux sociaux. Le président américain est allé jusqu’à qualifier le chef de l’Église catholique de « terrible », suscitant de vives réactions dans l’ensemble du spectre politique.

Ces critiques ont coïncidé avec une tournée du pape en Afrique, où il s’est exprimé sur plusieurs enjeux internationaux, renforçant son rôle de voix influente sur les questions géopolitiques et humanitaires.

La rencontre entre Marco Rubio et le pape Léon XIV pourrait ainsi représenter une tentative d’apaisement ou, au contraire, mettre en lumière les profondes divergences entre les positions du Vatican et celles de l’administration américaine sur plusieurs dossiers sensibles.