Zelensky propose un partenariat stratégique sur les drones à la Finlande en pleine guerre contre la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé avoir առաջարկé à la Finlande de conclure un accord de coopération dans le domaine des drones, visant à renforcer les capacités des deux pays face au conflit en cours avec la Russie. Cette proposition inclut un partage de technologies ainsi que de l’expertise militaire acquise par l’Ukraine au cours de plus de quatre années de guerre.

Cette déclaration intervient à l’issue d’une rencontre entre Zelensky et le Premier ministre finlandais Petteri Orpo, tenue en marge d’un déplacement officiel. Le dirigeant ukrainien a souligné que son pays était prêt à mettre à disposition son expérience du terrain, notamment dans l’utilisation et le développement de drones militaires, devenus un élément central des opérations sur le front.

« L’Ukraine est prête à partager son expertise et à renforcer ceux qui nous soutiennent depuis le tout début de l’invasion à grande échelle », a affirmé Zelensky. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à consolider les alliances avec les partenaires européens, en particulier ceux ayant manifesté un soutien constant depuis le début du conflit.

Depuis le début de l’invasion russe, l’Ukraine a considérablement développé ses capacités en matière de drones, tant pour la surveillance que pour les opérations offensives. Ce savoir-faire, acquis dans un contexte de guerre intense, est désormais perçu comme un atout stratégique que Kiev souhaite partager avec ses alliés.

La Finlande, qui a récemment renforcé sa coopération militaire avec les pays occidentaux, pourrait bénéficier de cette collaboration, notamment dans le cadre de la modernisation de ses forces armées. Un tel accord marquerait une étape supplémentaire dans le rapprochement entre les deux nations, sur fond de tensions persistantes en Europe de l’Est.

Cette proposition illustre enfin la volonté de l’Ukraine de transformer son expérience de guerre en levier diplomatique et stratégique, en s’affirmant comme un partenaire clé dans le domaine des technologies militaires avancées.