Présidentielle 2027 : Jean-Luc Mélenchon officialise sa candidature

Jean-Luc Mélenchon a annoncé ce dimanche sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. L’annonce a été faite lors de son passage au journal de 20 heures de TF1, où le fondateur de La France insoumise a confirmé son intention de briguer une nouvelle fois la présidence de la République.

Cette candidature marque sa quatrième tentative à une élection présidentielle, après celles de 2012, 2017 et 2022. Lors du dernier scrutin présidentiel, en 2022, Jean-Luc Mélenchon était arrivé en troisième position, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Une décision validée par la stratégie LFI

Cette annonce arrive après une réunion de l’intergroupe de La France insoumise organisée à Paris ce dimanche. LFI indique que cette réunion a eu lieu dans la continuité de la feuille de route adoptée après l’assemblée représentative du 12 avril, approuvée par 96,6% des insoumis·es pour préparer les échéances électorales de 2027.

Le choix de Jean-Luc Mélenchon confirme donc l’orientation prise par le mouvement insoumis : entrer tôt dans la campagne présidentielle et structurer la bataille politique autour de son fondateur, malgré l’émergence de plusieurs autres figures au sein de LFI ces dernières années.

Une gauche divisée

Cette officialisation arrive en pleines divisions à gauche. Depuis plusieurs mois, des responsables politiques plaident pour une candidature commune ou un processus de désignation élargi afin d’éviter une dispersion des voix au premier tour de la présidentielle. La position de La France insoumise sur ce sujet reste un point de tension avec d’autres formations de gauche.

Un retour qui pèse déjà sur la campagne de 2027

En officialisant sa candidature près d’un an avant l’élection, Jean-Luc Mélenchon devient l’un des premiers grands acteurs politiques à entrer clairement dans la course. Son annonce devrait accélérer la préparation de la campagne à gauche, mais aussi pousser ses adversaires à clarifier leur propre stratégie présidentielle.

Le leader insoumis devrait défendre une ligne de rupture, fidèle aux grands marqueurs de son mouvement : justice sociale, planification écologique, réforme des institutions, opposition au libéralisme économique et critique du pouvoir présidentiel. Le programme officiel de La France insoumise met notamment en avant la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 600 euros net, la planification écologique et la proposition d’une VIe République.

Une quatrième tentative après une série d’échecs

Pour rappel, Jean-Luc Mélenchon s’est présenté trois fois à l’élection présidentielle, sans jamais parvenir à se qualifier pour le second tour.

En 2012, sous les couleurs du Front de gauche, il réalise une première percée avec 11,10% des voix, mais termine quatrième derrière François Hollande, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen.

En 2017, avec La France insoumise, il progresse fortement et obtient 19,58%, mais échoue de nouveau à la quatrième place, à moins de deux points du second tour.

En 2022, il réalise son meilleur score avec 21,95% des suffrages et termine troisième, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, à environ 421 000 voix de la qualification.

Ses échecs successifs s’expliquent notamment par la difficulté à dépasser le plafond électoral de la gauche radicale, la concurrence d’autres candidatures à gauche et l’incapacité à devancer Marine Le Pen dans la dernière ligne droite.

Sa candidature en 2027 constitue donc une quatrième tentative, avec le même enjeu central : transformer un fort socle électoral en qualification pour le second tour.