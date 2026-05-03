Hezbollah affaibli mais combatif : pertes massives, pression interne et pari risqué sur l’Iran

Le Hezbollah traverse l’une des périodes les plus difficiles de son histoire récente après son entrée en guerre contre Israël le 2 mars. Selon des estimations internes non divulguées jusqu’à présent, le mouvement chiite libanais a subi de lourdes pertes humaines, avec plusieurs milliers de combattants tués, tandis qu’Israël a pris le contrôle d’une partie du sud du Liban et provoqué le déplacement de centaines de milliers de civils.

Au-delà du coût militaire, cette décision a également entraîné de graves conséquences politiques au Liban. À Beyrouth, les adversaires du Hezbollah dénoncent de plus en plus ouvertement son statut de groupe armé, qu’ils considèrent comme une menace directe pour la stabilité du pays. Cette opposition croissante fragilise l’influence du mouvement, longtemps dominante sur la scène politique libanaise.

Les tensions se sont accentuées en avril lorsque le gouvernement libanais a engagé des discussions directes avec Israël pour la première fois depuis des décennies. Une initiative à laquelle le Hezbollah s’est fermement opposé, illustrant les profondes divisions internes sur la stratégie à adopter face au conflit.

Malgré ces revers, le Hezbollah entrevoit une possible issue pour redresser la situation. Plus d’une douzaine de responsables du groupe ont indiqué qu’un rapprochement accru avec l’Iran, engagé dans une guerre contre Israël et les États-Unis, pourrait permettre d’inverser la dynamique. Le mouvement, historiquement soutenu par Téhéran depuis sa création en 1982, mise sur cette alliance pour retrouver une marge de manœuvre stratégique et financière.

Selon ces responsables, une implication plus marquée aux côtés de l’Iran pourrait contraindre les acteurs internationaux à inclure le Liban dans les négociations en cours entre Washington et Téhéran. Ils estiment également que la pression iranienne pourrait favoriser l’instauration d’un cessez-le-feu plus solide que celui conclu en novembre 2024, jugé insuffisant pour garantir une stabilité durable.

Le Hezbollah reste néanmoins profondément affaibli par les conséquences du conflit précédent, qui a coûté la vie à son chef Hassan Nasrallah et à environ 5 000 de ses combattants. Cette série de pertes, combinée à une contestation politique accrue, remet en question la capacité du mouvement à maintenir son rôle central au Liban, alors que le pays demeure pris dans une spirale de tensions régionales.