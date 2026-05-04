Soutien massif à Kiev : Londres prêt à rejoindre le gigantesque prêt européen de plus de 100 milliards de dollars

Le Royaume-Uni s’apprête à ouvrir des négociations pour participer au vaste prêt de 78 milliards de livres sterling (environ 106 milliards de dollars) mis en place par l’Union européenne en faveur de l’Ukraine. L’annonce, faite par le gouvernement britannique, marque une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération en matière de défense entre Londres et ses partenaires européens.

Le Premier ministre Keir Starmer devrait officialiser cette intention lundi lors d’un sommet de la Communauté politique européenne à Erevan, en Arménie. Ce forum, créé après l’invasion russe de l’Ukraine en 2022, vise à coordonner les réponses politiques et sécuritaires des pays européens face aux crises régionales.

Selon Downing Street, Londres souhaite travailler étroitement avec l’Union européenne pour permettre à Kiev d’accéder à des équipements militaires essentiels. Cette initiative intervient dans un contexte de pression accrue des États-Unis, qui encouragent leurs alliés européens à intensifier leur soutien à l’Ukraine.

Approuvé le mois dernier par l’Union européenne, ce prêt colossal devrait couvrir environ deux tiers des besoins financiers de l’Ukraine pour les deux prochaines années. Une large part des fonds est destinée à soutenir l’effort militaire du pays, engagé dans un conflit prolongé avec la Russie.

Le gouvernement britannique souligne également que cette participation pourrait ouvrir des opportunités pour les entreprises nationales, notamment dans le secteur de la défense, appelées à répondre aux besoins urgents de l’Ukraine.

Parallèlement, Londres prévoit d’imposer de nouvelles sanctions contre des entreprises russes, dans le cadre d’une stratégie plus large visant à accentuer la pression économique sur Moscou tout en consolidant le soutien international à Kiev.