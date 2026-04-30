Pièges violents via une application : des adolescents renvoyés devant la justice après une série d’attaques ciblées

Sept jeunes âgés de 14 à 17 ans comparaîtront en juillet devant le tribunal pour enfants de Libourne pour leur implication présumée dans plusieurs agressions visant des hommes en Gironde. Les faits, survenus en mars dans plusieurs communes du nord du département, ont conduit les enquêteurs à identifier un mode opératoire organisé et répété.

L’enquête, confiée à la brigade de recherches de Blaye, a permis de recenser une dizaine d’attaques et d’identifier autant de victimes. Les suspects utilisaient une application de rencontres pour entrer en contact avec leurs cibles à l’aide d’un faux profil, avant de fixer des rendez-vous destinés à les piéger.

Des violences coordonnées et particulièrement brutales

Une fois sur place, les victimes étaient prises à partie par des individus dissimulés, souvent habillés de sombre et partiellement masqués. Les agressions, parfois filmées, se caractérisaient par une extrême violence, mêlant coups répétés et usage d’objets tels qu’une barre métallique ou un outil brise-vitre. L’une des personnes visées a subi des blessures entraînant plus d’un mois d’incapacité.

Les mineurs sont poursuivis pour des faits aggravés, notamment en raison du caractère prémédité des attaques et du ciblage lié à l’orientation sexuelle des victimes. Déjà entendus par les enquêteurs au début de l’affaire, certains avaient été remis en liberté pendant la poursuite des investigations, qui ont permis de préciser l’ampleur du dossier.