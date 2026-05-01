L’Iran accuse les États-Unis de minimiser le coût de la guerre

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a accusé Washington de sous-estimer fortement le coût réel du conflit, affirmant que les chiffres officiels américains ne reflètent pas l’ampleur du fardeau financier.

Dans un message publié sur le réseau social X, il a déclaré que le Pentagon « mentait » sur les dépenses liées à la guerre, estimant que celles-ci avaient déjà atteint 100 milliards de dollars. Ce montant serait, selon lui, quatre fois supérieur aux estimations avancées par les autorités américaines.

Araghchi a directement mis en cause le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, affirmant que son « pari » avait entraîné ce coût pour les États-Unis. Il a également évoqué des répercussions économiques pour les ménages américains, estimant que la facture mensuelle s’élèverait à environ 500 dollars par foyer.

Ces déclarations contredisent celles d’un responsable du Pentagone, qui a récemment évalué à environ 25 milliards de dollars le coût de l’opération militaire en cours.

Le conflit a débuté le 28 février, lorsque les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran, entraînant des représailles de Téhéran contre des alliés américains dans le Golfe et la fermeture du détroit d’Ormuz, un passage clé pour les approvisionnements énergétiques mondiaux.

Un cessez-le-feu a été annoncé début avril grâce à une médiation pakistanaise, mais les négociations qui ont suivi n’ont pas permis de parvenir à un accord durable. Le président américain Donald Trump a depuis prolongé unilatéralement la trêve, sans fixer de nouveau calendrier, laissant le conflit dans une impasse diplomatique.