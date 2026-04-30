«J’ai reçu les restes de mon mari et de mon fils dans deux boîtes»: le terrible témoignage de Christine Dawood, 3 ans après le drame du Titan

C’est une révélation qui fait froid dans le dos. Trois ans après l’implosion du Titan, près de l’épave du Titanic, Christine Dawood a révélé au Guardian comment elle avait récupéré ce qui restait de son mari et de son fils. Neuf mois après l’implosion du submersible, parti en juin 2023 observer l’épave du Titanic, la veuve de l’homme d’affaires britanno-pakistanais Shahzada Dawood et mère de Suleman Dawood, 19 ans, a reçu deux petites boîtes. À l’intérieur, une matière qu’elle décrit comme une « sorte de boue ». Cette boue, après analyses ADN, correspondait aux restes de Shahzada, 48 ans, et de Suleman. Une fin froide, presque irréelle, à une tragédie qui avait tenu le monde entier en haleine pendant plusieurs jours.

Une expédition vers le Titanic devenue piège mortel

Pour rappel, le 18 juin 2023, le Titan, exploité par OceanGate, plonge dans l’Atlantique Nord avec cinq personnes à bord. L’objectif : approcher l’épave du Titanic, reposant à près de 3 800 mètres de profondeur. À bord se trouvent Stockton Rush, patron d’OceanGate, l’explorateur français Paul-Henri Nargeolet, l’homme d’affaires britannique Hamish Harding, ainsi que Shahzada Dawood et son fils Suleman. Mais la plongée bascule en catastrophe. Le submersible perd le contact avec son navire de soutien. Pendant plusieurs jours, les opérations de recherche entretiennent un mince espoir : celui que les passagers soient encore vivants, prisonniers d’un habitacle où l’oxygène viendrait peu à peu à manquer. La réalité, elle, était plus brutale. Le Titan avait implosé sous la pression écrasante des profondeurs. Les cinq passagers sont morts instantanément.

La mère avait cédé sa place à son fils

Le drame est d’autant plus cruel que Christine Dawood devait initialement participer à l’expédition. Elle avait finalement laissé sa place à Suleman, afin qu’il puisse vivre cette expérience avec son père. Suleman n’avait que 19 ans. Son père, Shahzada Dawood, appartenait à une grande famille d’affaires pakistanaise et vivait au Royaume-Uni. Tous deux avaient embarqué pour ce qui devait être une aventure rare, presque mythique : descendre jusqu’au Titanic, symbole absolu de fascination, de luxe et de désastre. Ils n’en sont jamais revenus.

La violence du deuil après le drame

Pour Christine Dawood, la tragédie ne s’est pas arrêtée avec l’annonce officielle de l’implosion. Elle a dû survivre à l’attente, aux images diffusées en boucle, aux spéculations, aux commentaires, aux débats techniques sur la sécurité du Titan. Tandis que le monde analysait la catastrophe, elle, devait affronter l’absence de son fils de de son mari. Puis il y a eu cette restitution, neuf mois plus tard. Deux boîtes. Des restes réduits à une matière informe. Un choc dans le choc.

Derrière la catastrophe, les questions sur OceanGate

Depuis l’accident, les choix techniques et les pratiques d’OceanGate ont été largement remis en cause. Le Titan, présenté comme un engin capable d’atteindre les profondeurs extrêmes, avait suscité des inquiétudes bien avant sa dernière plongée. Sa coque, ses méthodes de certification, la culture de l’entreprise et l’attitude de son patron ont nourri de nombreuses critiques. L’implosion a mis fin à l’aventure commerciale d’OceanGate…