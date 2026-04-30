Un adolescent de 15 ans soupçonné dans la fuite de données visant l’ANTS

Un mineur de 15 ans a été placé en garde à vue, soupçonné d’avoir contribué à la fuite de données au préjudice de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), l’organisme public qui accompagne les Français dans leurs demandes de passeport, carte d’identité, permis de conduire ou certificat d’immatriculation. L’information a été confirmée jeudi 30 avril par la procureure de la République de Paris. Derrière l’intitulé administratif, on parle d’un stock d’informations qui touche au cœur de la vie quotidienne, celles qui permettent de prouver qui l’on est et d’effectuer des démarches désormais largement en ligne.

Quand le piratage se joue aussi dans les chambres d’ados

Ce que reproche la justice au jeune suspect est lourdement balisé par le droit: « atteintes à un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État » et « détention d’équipement ou de programme permettant de commettre ces atteintes ». Le parquet a requis sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire. L’enquête, ouverte le 16 avril après la cyberattaque, s’intéresse autant au rôle exact du mineur qu’aux rouages d’un dossier où les responsabilités se diluent souvent entre accès partagés, outils qui circulent et coups de main à distance, à l’abri des écrans.

Mi-avril, entre 12 et 18 millions de lignes de données étaient proposées à la vente sur des forums cybercriminels, selon le parquet, par un hacker se présentant sous le pseudonyme « breach3d ». Le volume donne le vertige, pas seulement pour le symbole: ces bases nourrissent ensuite l’arsenal des escroqueries, du hameçonnage crédible à l’usurpation d’identité, avec des messages qui tombent au bon moment et sonnent juste. Reste, pour l’État, un chantier aussi discret que tenace: renforcer les digues techniques, sécuriser la chaîne de sous-traitance, et surtout garder la confiance des usagers dans des démarches toujours plus dématérialisées.