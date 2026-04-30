TotalEnergies maintient le plafonnement des carburants «tant que la crise durera»

Bonne nouvelle pour les automobilistes ! TotalEnergies a annoncé le maintien de son dispositif de plafonnement des prix des carburants dans l’ensemble de ses stations-service en France. Le groupe pétrolier affirme vouloir prolonger cette mesure « tant que la crise au Moyen-Orient durera », dans un contexte de forte tension sur les marchés pétroliers. Depuis le 8 avril, les prix appliqués dans le réseau TotalEnergies restent encadrés : l’essence est plafonnée à 1,99 euro le litre, tandis que le diesel est plafonné à 2,25 euros le litre. Ces niveaux seront maintenus pour le mois de mai, alors que les cours du pétrole continuent de progresser sous l’effet des tensions internationales.

L’essence à 1,99 €, le diesel sous contrôle

Pour les automobilistes, le message est simple : TotalEnergies veut éviter une envolée trop brutale des prix à la pompe. Le plafond de 1,99 euro par litre sur l’essence reste donc en vigueur dans les quelque 3 300 stations-service du groupe en France métropolitaine. Le diesel, plus exposé aux tensions d’approvisionnement, reste plafonné à 2,25 euros le litre. TotalEnergies justifie ce niveau par la forte remontée des cours internationaux du gazole, un carburant dont la France dépend largement des importations.

Une opération spéciale pour les ponts de mai

Le groupe va aussi plus loin pour les grands départs du mois de mai. À l’occasion des ponts du 1er mai, du 8 mai et de l’Ascension, TotalEnergies prévoit une opération « prix unique » sur l’ensemble de son réseau, autoroutes comprises. Pendant ces périodes, l’essence sera proposée à 1,99 euro le litre et le diesel à 2,09 euros le litre. Ce tarif spécifique sur le gazole représente une baisse par rapport au plafond habituel de 2,25 euros, une manière pour le groupe de cibler les trajets longue distance et les départs en week-end prolongé.

Une réponse aux critiques sur les profits du groupe

Cette annonce a lieu dans un climat politique et social sensible. TotalEnergies vient de publier des résultats trimestriels en forte hausse, portés par la progression des prix de l’énergie. Le bénéfice net du groupe a atteint environ 5,8 milliards de dollars au premier trimestre 2026, en nette progression sur un an. Ces résultats ont relancé les critiques sur les profits des grands groupes énergétiques. Plusieurs responsables politiques et ONG estiment que les bénéfices réalisés dans un contexte de crise devraient être davantage redistribués. TotalEnergies, de son côté, met en avant son plafonnement des prix comme une contribution directe au pouvoir d’achat des automobilistes.

Un dispositif lancé en pleine crise énergétique

La politique de plafonnement des carburants n’est pas nouvelle. TotalEnergies l’a mise en place en 2023, à un moment où les prix à la pompe étaient devenus un sujet majeur pour les ménages français. Depuis, le groupe présente ce dispositif comme un engagement de long terme en faveur des consommateurs. En 2026, les clients TotalEnergies électricité et gaz inscrits à l’avantage carburant bénéficient même d’un plafond à 1,99 euro le litre, quel que soit le carburant, y compris sur autoroute.

Le diesel Excellium mis de côté

Face à la forte demande en gazole, TotalEnergies indique aussi concentrer ses approvisionnements sur le diesel classique. Le diesel Excellium, plus coûteux, n’est plus distribué pendant cette période de tension. L’objectif affiché est de privilégier le carburant le plus demandé et le plus accessible, afin d’éviter des ruptures trop importantes dans les stations-service. Le groupe prévient toutefois que les automobilistes devront rester attentifs à la disponibilité des carburants, notamment lors des week-ends prolongés.

Une mesure utile, mais aussi stratégique

Pour les consommateurs, le plafonnement apporte une forme de visibilité dans une période instable. Pour TotalEnergies, il permet aussi de soigner son image au moment où ses bénéfices suscitent de vives réactions. Le groupe se place ainsi dans une position d’équilibre : défendre ses résultats financiers tout en affichant un geste en faveur du pouvoir d’achat. Mais cette stratégie ne met pas fin au débat sur la taxation des profits exceptionnels ni sur le rôle des grandes entreprises de l’énergie en période de crise.

Un engagement suspendu à l’évolution du conflit

TotalEnergies assure que le dispositif sera maintenu aussi longtemps que la crise actuelle pèsera sur les marchés. Le groupe affirme également qu’en cas de baisse des cours internationaux, cette baisse serait répercutée rapidement à la pompe. Pour les automobilistes français, les prochaines semaines seront donc décisives. Si les tensions persistent, le plafonnement pourrait devenir un repère durable dans les stations TotalEnergies. Mais si les marchés se détendent, la pression se déplacera alors vers une autre question : les baisses seront-elles aussi visibles que les hausses ?