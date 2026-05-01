Washington menace de sanctions les navires payant l’Iran pour traverser le détroit d’Ormuz

Le Département du Trésor des États-Unis a averti les compagnies maritimes qu’elles risquent des sanctions si elles versent des frais de passage à l’Iran pour traverser le détroit d’Ormuz, y compris sous forme de dons humanitaires.

Cet avertissement concerne notamment les paiements liés au passage dans le détroit d’Ormuz, une voie maritime stratégique par laquelle transite environ 20 % du pétrole et du gaz transportés par voie maritime dans le monde.

Selon le Trésor américain, même des contributions indirectes — par exemple à des organisations comme le Croissant-Rouge iranien — pourraient être considérées comme des violations des sanctions.

Cette position intervient alors que Téhéran aurait envisagé de mettre en place des péages ou taxes pour les navires traversant le détroit, dans le cadre de propositions diplomatiques liées à la guerre en cours impliquant l’États-Unis et leurs alliés.

Le message de Washington vise à empêcher toute forme de financement indirect du gouvernement iranien, alors que les tensions autour de cette route maritime restent extrêmement élevées et que les négociations de paix restent incertaines.