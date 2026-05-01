L’Iran propose de nouvelles négociations aux États-Unis pour tenter de mettre fin au conflit

L’Iran a soumis une nouvelle proposition de pourparlers aux États-Unis dans l’espoir de sortir de l’impasse militaire actuelle, selon des responsables impliqués dans les efforts de médiation.

D’après une source pakistanaise, Pakistan a servi d’intermédiaire en transmettant cette offre à Washington, sans que les détails précis de la proposition n’aient été rendus publics à ce stade.

Cette initiative intervient dans un contexte de fortes tensions, malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis début avril. Le président Donald Trump examine parallèlement des options militaires, ce qui alimente l’incertitude sur l’évolution du conflit.

Le blocage du détroit d’Ormuz, par où transite environ 20 % de l’approvisionnement mondial en pétrole et en gaz, continue de peser lourdement sur l’économie mondiale. Cette situation a provoqué une envolée des prix de l’énergie, avec un baril dépassant les 100 dollars avant de légèrement reculer après l’annonce de la proposition iranienne.

Des acteurs régionaux, comme les Émirats arabes unis, restent toutefois prudents quant aux intentions de Téhéran, mettant en garde contre une confiance excessive.

Si cette nouvelle offre ouvre une fenêtre diplomatique, l’absence de détails concrets et la poursuite des préparatifs militaires des deux côtés rendent l’issue des négociations encore très incertaine.