La BCE envisage de relever ses taux face au risque d’une inflation persistante

Des responsables de la Banque centrale européenne (BCE) ont indiqué qu’un resserrement de la politique monétaire pourrait devenir nécessaire dans les prochains mois, alors que les pressions inflationnistes en zone euro montrent des signes de persistance.

Si l’institution a maintenu ses taux inchangés récemment, le débat interne s’intensifie autour d’une possible hausse dès juin. Plusieurs responsables estiment que la hausse des prix, notamment liée à l’énergie, pourrait durer plus longtemps que prévu et ne pas se limiter à un choc temporaire.

Joachim Nagel, président de la Bundesbank, a souligné que les perspectives économiques s’étaient dégradées par rapport aux scénarios initiaux, appelant à une réaction du Conseil des gouverneurs si la situation ne s’améliore pas rapidement.

Les marchés financiers anticipent désormais plusieurs hausses de taux au cours de l’année, certains analystes évoquant jusqu’à trois relèvements. Cette orientation reflète les inquiétudes croissantes quant à un ancrage durable de l’inflation, qui compliquerait la tâche de la BCE pour stabiliser les prix.

L’institution européenne avait déjà présenté différents scénarios en mars, allant d’une évolution modérée à une trajectoire plus pessimiste, tous intégrant l’hypothèse d’un resserrement monétaire. La décision finale dépendra désormais de l’évolution des indicateurs économiques dans les semaines à venir.