Les États-Unis s’apprêtent à fermer leur centre clé pour Gaza, symbole de l’impasse du plan Trump

Les États-Unis envisagent de fermer leur principal centre de coordination lié au conflit à Gaza, signe des difficultés rencontrées par le plan du président Donald Trump pour mettre fin à la guerre, selon plusieurs sources.
Ce centre civilo-militaire, installé dans le sud d’Israël, avait pour mission de superviser la mise en œuvre d’un cessez-le-feu et de coordonner les efforts internationaux. Il réunissait notamment des responsables militaires américains et israéliens ainsi que d’autres partenaires.
Mais selon des critiques, cette structure n’a pas réussi à consolider durablement la trêve entre Israël et le Hamas, malgré plusieurs tentatives diplomatiques.
D’après les informations disponibles, ce centre ne disparaîtrait pas totalement mais serait intégré à une future force internationale de maintien de la paix, encore en discussion. Cette réorganisation reflète une adaptation de la stratégie américaine face à un conflit qui reste enlisé.
La fermeture de cette mission souligne surtout l’impasse actuelle des efforts diplomatiques, alors que la situation humanitaire et sécuritaire à Gaza demeure extrêmement fragile.
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