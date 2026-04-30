Les divisions libanaises compliquent les efforts de médiation saoudiens avec Israël

Les profondes divergences au sein de la classe politique libanaise entravent les tentatives de médiation menées par l’Arabie saoudite pour apaiser les tensions entre le Liban et Israël.

Selon plusieurs sources, les principaux dirigeants libanais ne parviennent pas à s’accorder sur la stratégie à adopter face à Israël. Le président et le président du Parlement afficheraient des positions opposées, rendant difficile l’élaboration d’une ligne politique cohérente dans les discussions indirectes.

Face à cette situation, un émissaire saoudien a exhorté les responsables libanais à unifier leur position afin de faciliter les négociations. Riyad, qui tente de jouer un rôle de médiateur dans la région, s’inquiète de l’instabilité croissante et des risques d’escalade.

L’absence de consensus au Liban complique ainsi les efforts diplomatiques, alors que les tensions restent vives à la frontière entre les deux pays. Certains acteurs craignent qu’un accord précipité, sans soutien politique interne solide, ne fragilise davantage la situation.

Dans ce contexte, les perspectives de progrès dans les discussions restent incertaines, malgré la pression internationale pour éviter une aggravation du conflit dans la région.