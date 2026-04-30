Week-end du 1er-Mai à Paris: gare de Lyon et Bercy à l’arrêt, le casse-tête des voyageurs

Dès jeudi soir, la grande horloge de la gare de Lyon continuera de tourner, mais les trains, eux, vont disparaître du tableau. La SNCF annonce une coupure nette du trafic ferroviaire sur le site parisien et son annexe de Paris-Bercy pendant le week-end prolongé du 1er-Mai: fermeture à partir de jeudi 30 avril au soir, reprise prévue dimanche 3 mai à la mi-journée. Entre vendredi 1er mai et dimanche à 14 heures, aucun train ne pourra entrer ni sortir. La gare restera ouverte au public, les commerces aussi, et le métro ne fait pas l’objet d’une alerte particulière.

Concrètement, les grandes lignes vont être redirigées, par étapes, vers d’autres gares franciliennes dès jeudi à 20h30, avant un basculement total vendredi. TGV, liaisons nationales et même certaines dessertes internationales changeront de point de départ ou d’arrivée selon le plan de circulation prévu. Pour le voyageur, cela se traduit souvent par une réalité simple et peu glamour: temps de trajet allongés, correspondances bousculées, habitudes à réapprendre en quelques heures.

72 heures de travaux, 500 opérateurs et des correspondances qui sautent

Dans les transports du quotidien, l’onde de choc se fait aussi sentir. Le RER D sera partiellement interrompu dans Paris, et la ligne R du Transilien va fonctionner avec de fortes adaptations, certains terminus étant repoussés hors de la capitale. Le week-end du 1er-Mai, d’habitude déjà chargé comme un quai un vendredi soir, risque de ressembler à une partie de dominos: un train déplacé, une correspondance ratée, et l’itinéraire se réécrit en direct.

Derrière cette coupure, SNCF Réseau met en avant un chantier mené 72 heures d’affilée, avec près de 500 opérateurs mobilisés. Deux postes d’aiguillage doivent être remplacés, l’un sous la gare de Lyon, lié aux circulations du RER D, l’autre à Créteil, clé pour les trains entre Paris et Villeneuve-Saint-Georges. Des installations âgées de plusieurs décennies, promises à la modernisation et à la centralisation. Reste ce pari classique des grands travaux: accepter un week-end à l’arrêt pour éviter des pannes à répétition demain, et espérer que la reprise dominicale se fera sans mauvaise surprise.