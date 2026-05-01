L’armée ukrainienne impose une rotation des troupes pour soulager le front

Le commandement militaire ukrainien a décidé d’instaurer une limite stricte au temps passé en première ligne, dans un contexte de guerre prolongée contre la Russie et de tensions croissantes au sein des forces armées.

Le chef de l’armée, Oleksandr Syrskyi, a ordonné que les soldats déployés en positions avancées ne puissent pas y rester plus de deux mois consécutifs. Cette période devra être suivie d’une rotation obligatoire dans un délai d’un mois, afin de permettre leur repos et leur récupération.

Cette décision intervient alors que de nombreux témoignages faisaient état de militaires contraints de rester sur le front pendant de longues périodes, parfois plusieurs mois sous un feu constant, dans des conditions particulièrement éprouvantes. L’armée ukrainienne, confrontée à un manque d’effectifs, peine à maintenir un rythme de relève soutenu.

Dans un communiqué, Syrskyi a également souligné l’impact croissant de la guerre des drones, qui a profondément transformé les opérations militaires. Selon lui, cette évolution a créé une vaste « zone de destruction » rendant les mouvements logistiques plus complexes et augmentant les risques pour les troupes.

La mesure vise à répondre à la colère de l’opinion publique et aux critiques concernant les conditions de vie des soldats, tout en cherchant à préserver leur efficacité sur le long terme. Après plus de quatre ans de conflit, l’Ukraine tente ainsi d’adapter son organisation militaire à une guerre d’usure qui continue de peser lourdement sur ses forces.