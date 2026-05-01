L’Italie dénonce l’interception « illégale » d’une flottille humanitaire à destination de Gaza

L’Italie a vivement condamné l’interception par Israël de navires transportant de l’aide humanitaire vers Gaza, qualifiant cette opération d’« illégale » et réclamant la libération immédiate de ses ressortissants impliqués.

Selon le gouvernement dirigé par Giorgia Meloni, plusieurs citoyens italiens figurent parmi les personnes détenues après l’intervention israélienne. Rome exige leur remise en liberté rapide, dénonçant une action menée en violation du droit international.

Les navires, organisés dans le cadre de la « Flottille mondiale Sumud », ont été interceptés dans les eaux internationales, près de la Grèce, selon les organisateurs. Ces derniers ont accusé Israël d’avoir commis un acte assimilable à de la piraterie, affirmant que les bateaux transportaient uniquement de l’aide destinée à la population de Gaza, durement touchée par la guerre.

Cet incident intervient dans un contexte de tensions extrêmes au Moyen-Orient, où l’accès humanitaire à Gaza reste fortement limité. L’enclave palestinienne fait face à une crise humanitaire majeure, aggravée par les combats et les restrictions sur l’acheminement de l’aide.

D’autres pays européens suivent de près la situation, tandis que les appels à garantir la sécurité des missions humanitaires en mer se multiplient. L’épisode risque d’accroître encore les tensions diplomatiques entre Israël et plusieurs capitales européennes.