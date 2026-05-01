Kiev veut des précisions sur la proposition de cessez-le-feu évoquée par Washington et Moscou

L’Ukraine a annoncé qu’elle demanderait des clarifications aux États-Unis concernant une proposition russe de cessez-le-feu temporaire, évoquée après un échange entre Donald Trump et Vladimir Putin.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a indiqué vouloir comprendre la portée réelle de cette initiative, alors que Moscou a évoqué une trêve coïncidant avec le 9 mai, date hautement symbolique en Russie marquant la victoire de 1945 contre l’Allemagne nazie.

Selon le Kremlin, ce cessez-le-feu serait temporaire, mais ses modalités exactes restent floues. Zelenskyy s’est montré sceptique, s’interrogeant sur l’objectif réel de cette pause : « quelques heures de sécurité pour un défilé à Moscou, ou quelque chose de plus », a-t-il déclaré.

Kiev insiste depuis plusieurs mois sur la nécessité d’un cessez-le-feu durable et crédible, rappelant que de précédentes trêves ont été violées. Les autorités ukrainiennes craignent qu’une pause limitée ne serve avant tout les intérêts militaires ou politiques de la Russie, sans apporter de réelle désescalade.

Cette démarche intervient alors que les combats se poursuivent sur le terrain, notamment avec des frappes de drones et des affrontements dans l’est et le sud du pays. L’Ukraine cherche ainsi à clarifier les intentions de ses partenaires et de Moscou avant de se positionner sur une éventuelle initiative diplomatique.