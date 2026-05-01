Valenciennes: cinq ans d’inéligibilité immédiate pour le maire Laurent Degallaix

Jeudi 30 avril, le tribunal correctionnel de Lille a condamné Laurent Degallaix, maire Horizons de Valenciennes (Nord), à cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire. Effet immédiat: l’élu de 60 ans perd ses mandats électifs. À la peine d’inéligibilité s’ajoutent deux ans de prison avec sursis et 20 000 euros d’amende. Une décision lourde, qui ne laisse pas place aux arrangements de couloir.

Dans le détail, la justice a retenu la prise illégale d’intérêts et la subornation de témoin. Les juges estiment que Laurent Degallaix a exercé des pressions pour qu’une femme avec laquelle il entretenait une relation intime soit recrutée par la société en charge du stationnement dans la commune. Selon le jugement, il aurait aussi tenté de la convaincre de retirer une plainte déposée contre lui, un épisode qui pèse dans l’appréciation du dossier.

Une chute brutale en pleine séquence municipale

Autre volet retenu par le tribunal: l’utilisation de sa position de maire pour accélérer le licenciement d’une autre femme, présentée comme proche d’opposants politiques. Là, on touche au nerf de la vie locale, ce mélange de pouvoir de proximité et de rivalités où chaque décision est scrutée, commentée, instrumentalisée. L’affaire a été examinée pendant la campagne des municipales, ce qui a ajouté une tension politique évidente à un dossier déjà chargé.

Reste un fait que les Valenciennois ont en tête: malgré la procédure, Laurent Degallaix a été réélu en mars au second tour avec 32,5 % des voix. Il présidait aussi la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole, environ 200 000 habitants. Entre l’onde de choc institutionnelle, la recomposition locale qui s’annonce et le message envoyé aux élus sur les frontières à ne pas franchir, Valenciennes entre dans une période de transition dont personne ne connaît encore le tempo.