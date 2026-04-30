Revers historique pour Lula : le Sénat rejette son candidat à la Cour suprême

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a subi un revers politique majeur après le rejet par le Sénat de la nomination de Jorge Messias à la Cour suprême fédérale du Brésil.

La candidature a été rejetée par 42 voix contre 34, alors qu’un minimum de 41 voix favorables était nécessaire pour valider la nomination. Il s’agit d’un événement exceptionnel : Lula devient ainsi le premier président brésilien depuis plus d’un siècle à voir l’un de ses candidats à la plus haute juridiction du pays refusé par le Congrès.

Malgré d’importants efforts de lobbying de la part du gouvernement ces derniers mois, le soutien politique n’a pas été suffisant. La nomination de Messias, procureur général et proche du président, avait suscité des réticences dès son annonce, notamment au sein du Sénat.

Le président de la chambre haute, Davi Alcolumbre, s’était opposé à ce choix, estimant qu’un autre profil devait être retenu pour remplacer le juge sortant Luís Roberto Barroso.

L’opposition a également défendu l’idée de laisser ce siège vacant jusqu’à l’année prochaine, accentuant les divisions politiques autour de cette nomination.

Ce revers fragilise la position de Lula au Congrès et pourrait compliquer ses futurs projets législatifs, dans un contexte déjà marqué par des tensions entre l’exécutif et le pouvoir législatif.