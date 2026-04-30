Après la fusillade de Bondi Beach, l’Australie veut renforcer ses mesures antiterroristes

Un rapport préliminaire sur la fusillade de masse survenue à Bondi Beach recommande un renforcement des dispositifs de sécurité et des réformes liées aux armes à feu, tout en estimant que les lois existantes n’ont pas empêché les autorités d’agir.

L’attaque, qui s’était produite lors d’une célébration de Hanoukka en décembre dernier, avait fait 15 morts et profondément marqué l’opinion publique australienne. Le rapport, issu d’une commission royale — la plus haute instance d’enquête du pays — formule 14 recommandations initiales, dont certaines visent à mieux protéger les événements publics, notamment ceux liés à la communauté juive.

Le Premier ministre Anthony Albanese a annoncé que son gouvernement mettrait en œuvre l’ensemble de ces premières mesures. Il a précisé que l’objectif principal était de renforcer les capacités antiterroristes du pays, sans pour autant conclure à des défaillances majeures du cadre juridique actuel.

Certaines recommandations restent toutefois confidentielles pour des raisons de sécurité nationale. Cette approche souligne la volonté des autorités australiennes de tirer les leçons de cette tragédie tout en adaptant leur réponse aux menaces contemporaines.

Cette enquête intervient dans un contexte de vigilance accrue face aux violences ciblant certaines communautés, et pourrait entraîner des évolutions durables dans la politique de sécurité du pays.