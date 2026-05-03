Face aux tensions commerciales, le lobby automobile allemand appelle à calmer le jeu avec les États-Unis

Le puissant lobby de l’industrie automobile allemande a appelé à une désescalade dans le conflit commercial opposant les États-Unis et l’Union européenne autour des droits de douane sur les voitures. Cette prise de position intervient alors que les tensions transatlantiques menacent de fragiliser un secteur clé de l’économie européenne.

L’association allemande de l’industrie automobile (VDA) exhorte Berlin et Bruxelles à privilégier le dialogue avec Washington, dans un contexte marqué par des taxes américaines élevées sur les véhicules européens. Ces droits de douane, pouvant atteindre 25 %, pèsent lourdement sur les constructeurs, en particulier allemands, très dépendants du marché américain.

Pour les industriels, l’enjeu est considérable. Les coûts liés à ces mesures se chiffrent déjà en milliards d’euros, sans amélioration notable sur le terrain malgré certains accords politiques récents. Le secteur redoute une aggravation de la situation si aucune solution rapide n’est trouvée entre les deux blocs.

L’appel à la désescalade vise à éviter une véritable guerre commerciale. Les acteurs de l’automobile craignent que des mesures de rétorsion européennes n’entraînent une spirale de sanctions, susceptible de perturber durablement les chaînes d’approvisionnement et de faire grimper les prix pour les consommateurs.

Plus largement, cette situation illustre la dépendance stratégique de l’industrie automobile européenne vis-à-vis du marché américain. Les groupes allemands, en particulier, y réalisent une part importante de leurs ventes, ce qui les expose directement aux décisions protectionnistes de Washington.

Du côté européen, la Commission privilégie pour l’instant une approche prudente, misant sur la négociation tout en préparant d’éventuelles contre-mesures. L’objectif est de préserver l’unité des États membres tout en évitant une escalade aux conséquences économiques lourdes.

Le secteur automobile apparaît en première ligne d’un bras de fer commercial plus large entre les États-Unis et l’Europe. Entre pression politique et enjeux économiques, les industriels plaident désormais pour un compromis rapide afin d’éviter une crise durable.