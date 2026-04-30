Naufrage au large de la Libye : au moins 17 migrants morts, neuf portés disparus

Au moins 17 migrants ont perdu la vie en Mer Méditerranée après que leur embarcation est tombée en panne et a dérivé pendant huit jours, selon le Croissant-Rouge libyen et des sources sécuritaires.

L’incident s’est produit au large de Tobrouk, dans l’est de la Libye, près de la frontière avec l’Égypte. Les équipes de secours, en coordination avec les forces navales et les garde-côtes, ont pu sauver sept survivants lors d’une opération de récupération en mer.

Neuf autres migrants sont toujours portés disparus et sont présumés morts. Les autorités locales estiment que leurs corps pourraient être retrouvés dans les prochains jours, rejetés sur les plages.

La Libye reste l’un des principaux points de départ pour les migrants, en majorité originaires d’Afrique subsaharienne, qui tentent de rejoindre l’Europe en traversant la Méditerranée. Ces traversées, souvent effectuées à bord d’embarcations précaires, exposent les migrants à des risques extrêmes, entre pannes en mer, conditions météorologiques difficiles et manque de nourriture ou d’eau.

Ce nouveau drame illustre une fois de plus la dangerosité de cette route migratoire, l’une des plus meurtrières au monde.