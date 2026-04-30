1er mai: entre revendications et vigilance, les cortèges sous haute attention

La France remet ses chaussures de marche. Entre 110.000 et 160.000 personnes sont attendues dans plus de 300 rassemblements pour ce 1er mai, avec un point de fixation évident à Paris où la participation est estimée entre 20.000 et 40.000 manifestants. Rien d’un raz-de-marée. On reste sur des niveaux proches des années précédentes, loin du pic de 2023 quand la réforme des retraites avait mis le pays sur nerfs, et les syndicats reviennent à leurs marqueurs habituels, salaires et conditions de travail, un terrain social moins inflammable mais toujours sensible.

Des défilés classiques, des débordements jamais loin

Dans l’ombre, l’État compte ses effectifs et serre la vis. Les services de renseignement et les forces de l’ordre surveillent la possible greffe de groupes qualifiés d’« ultra-gauche » sur des cortèges déclarés, avec la même crainte qui revient chaque année, vitrines prises pour cibles, mobilier urbain retourné et heurts en marge des parcours. À Paris comme en région, contrôles et fouilles doivent se multiplier autour des points de rassemblement, histoire de rappeler que la rue appartient d’abord à ceux qui manifestent et pas à ceux qui cassent. Reste, en fin de journée, le thermomètre habituel, interpellations, blessés, dégâts, un bilan qui dira si ce 1er mai a été une démonstration sociale ou un mauvais remake.