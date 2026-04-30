Un randonneur de 29 ans retrouvé mort au pied d’une falaise dans les Bouches-du-Rhône

Mercredi 29 avril, les gendarmes ont retrouvé le corps sans vie d’un randonneur au pied d’une falaise dans le massif de la Sainte-Victoire, dans les Bouches-du-Rhône. La victime, Florian Séné, 29 ans, n’avait plus donné signe de vie depuis samedi. L’alerte a été donnée par ses collègues, inquiets de son silence et du fait que son téléphone ne bornait plus depuis samedi soir, selon une source proche du dossier. Dès lundi, la gendarmerie avait lancé une première phase de recherches, appuyée par des moyens aériens, sans parvenir à le localiser.

Un versant sud piégeux, une disparition sans réponse

Reprise dès le lendemain sur le terrain, l’opération a fini par livrer son issue la plus redoutée: le corps a été repéré par des gardes du site, puis évacué mercredi par les gendarmes, d’après la même source. Sportif confirmé, le jeune homme se trouvait près du sommet, dans une zone escarpée du versant sud, un secteur que les habitués savent aussi beau que traître. Les circonstances du décès restaient floues mercredi, une source proche du dossier indiquant qu’il « ne se trouvait probablement pas sur un sentier balisé » et qu’il n’était pas encore établi s’il avait chuté. La gendarmerie devait communiquer dans l’après-midi, tandis que la montagne, elle, garde encore une part de silence.