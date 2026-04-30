Rhône : un père de famille mis en examen après l’identification de 34 victimes

Mercredi 29 avril, un homme de 40 ans, père de famille domicilié à Lucenay (Rhône), a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles visant 34 enfants. L’information a été confirmée par la procureure de Villefranche-sur-Saône. Déjà mis en examen en janvier 2025 pour trois victimes, il fait désormais l’objet d’une mise en examen supplétive datée du 10 avril 2026, après l’identification de 31 nouveaux enfants.

Derrière les chiffres, il y a des âges. Petits. Les victimes sont toutes des garçons de 3 à 9 ans, selon une source proche du dossier. Les faits soupçonnés se seraient déroulés lors de soirées pyjama au domicile familial, avec des attouchements notamment sous la douche et des agressions commises la nuit. Des enquêteurs évoquent aussi des scènes où certains enfants apparaissent endormis, inertes, sans qu’à ce stade l’hypothèse d’une sédation soit établie.

Des fichiers classés « méthodiquement »

C’est un volet particulièrement lourd de l’enquête: l’exploitation du matériel saisi. Les gendarmes ont analysé une centaine de vidéos et environ 200 photos retrouvées sur l’ordinateur du suspect, des fichiers classés de manière « méthodique », selon la même source proche du dossier. Plusieurs victimes ont pu être identifiées à partir de ces images, certaines montrant des enfants les yeux bandés. Le mis en cause a reconnu les faits, d’après les informations recueillies.

Tout est parti d’une plainte déposée par les parents d’un enfant, puis d’autres signalements à la fin de l’année 2024. L’enquête, menée par la brigade de gendarmerie d’Anse, couvre une période allant de janvier 2018 à décembre 2024. Une information judiciaire a été ouverte le 27 janvier 2025, l’homme a été incarcéré le 31 janvier 2025 et il aurait tenté de mettre fin à ses jours après sa première garde à vue, selon une source proche du dossier. Reste maintenant à déterminer l’ampleur exacte des faits et à accompagner, concrètement, des familles qui découvrent qu’une soirée entre enfants a pu basculer dans l’horreur.