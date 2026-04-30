SOCIÉTÉ Accidents et catastrophes

Essonne : un bus-école plonge dans la Seine, quatre personnes secourues

30 avril 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
img_4713.jpg
Essonne : un bus-école plonge dans la Seine, quatre personnes secourues

Un accident impressionnant s’est produit ce jeudi matin en Essonne. Un bus-école qui circulait entre Juvisy-sur-Orge et Draveil est tombé dans la Seine après une sortie de route, au niveau d’un pont reliant les deux communes. Au moment des faits, quatre personnes se trouvaient dans le bus : une conductrice en formation, son superviseur, ainsi que deux autres passagers. Toutes ont été secourues et prises en charge par les services d’urgence.

Une voiture stationnée entraînée dans le fleuve

Avant de finir sa course dans la Seine, le bus aurait percuté un véhicule stationné. Cette voiture, qui était vide selon les premiers éléments, est elle aussi tombée dans le fleuve. Les pompiers, les secours locaux et des équipes spécialisées ont rapidement été déployés sur place. Leur intervention a permis de mettre les occupants du bus en sécurité.

Les causes exactes de l’accident restent à déterminer. Les premiers éléments évoquent une possible erreur de conduite ou de manipulation, due à la formation à la conduite d’un bus. L’accident a également provoqué des perturbations dans la circulation et sur plusieurs lignes de bus du secteur. Certaines lignes ont été déviées, notamment autour de la gare de Juvisy.

Partager
Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

Voir tous les articles de Jérôme Goulon

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.