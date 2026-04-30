Essonne : un bus-école plonge dans la Seine, quatre personnes secourues

Un accident impressionnant s’est produit ce jeudi matin en Essonne. Un bus-école qui circulait entre Juvisy-sur-Orge et Draveil est tombé dans la Seine après une sortie de route, au niveau d’un pont reliant les deux communes. Au moment des faits, quatre personnes se trouvaient dans le bus : une conductrice en formation, son superviseur, ainsi que deux autres passagers. Toutes ont été secourues et prises en charge par les services d’urgence.

Une voiture stationnée entraînée dans le fleuve

Avant de finir sa course dans la Seine, le bus aurait percuté un véhicule stationné. Cette voiture, qui était vide selon les premiers éléments, est elle aussi tombée dans le fleuve. Les pompiers, les secours locaux et des équipes spécialisées ont rapidement été déployés sur place. Leur intervention a permis de mettre les occupants du bus en sécurité.

Les causes exactes de l’accident restent à déterminer. Les premiers éléments évoquent une possible erreur de conduite ou de manipulation, due à la formation à la conduite d’un bus. L’accident a également provoqué des perturbations dans la circulation et sur plusieurs lignes de bus du secteur. Certaines lignes ont été déviées, notamment autour de la gare de Juvisy.