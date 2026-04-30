Le Sénat veut muscler la riposte contre free parties et rodéos motorisés

Au Palais du Luxembourg, le message se durcit. Une mission d’information du Sénat appelle à renforcer la réponse publique face à deux phénomènes qui empoisonnent le quotidien de nombreux riverains, free parties illégales et rodéos motorisés. Le rapport avance des chiffres qui frappent, presque une rave non déclarée par jour et une course sauvage de moto-cross toutes les quinze minutes. Dans les campagnes comme en périphérie des villes, le sujet n’a rien d’abstrait, nuits hachées, routes prises pour des circuits, maires sommés d’agir avec des moyens comptés.

Derrière cette offensive, une équipe revendiquée transpartisane, présidée par la sénatrice Les Républicains Muriel Jourda, avec trois rapporteurs, Hussein Bourgi (PS), Lauriane Josende (LR) et Isabelle Florennes (centriste). Leur ligne tient en trois verbes, « mieux prévenir, détecter et réprimer ». L’idée, c’est de ne plus laisser les autorités courir après les faits, mais d’anticiper les installations sauvages, d’identifier plus vite les organisateurs et de raccourcir le chemin entre l’infraction et la sanction, celui qui, aujourd’hui, ressemble souvent à un couloir sans fin.

Une loi « RIPOST » dans les tuyaux, des élus locaux à bout

Le travail s’inscrit dans la perspective d’un texte attendu au Sénat, le projet de loi baptisé « RIPOST » pour « Réponse immédiate aux phénomènes troublant la sécurité et la tranquillité », porté par le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez. Lauriane Josende et Isabelle Florennes doivent le présenter devant la Haute Assemblée, avec, en toile de fond, 28 propositions annoncées par la mission. Le ton est celui de la fermeté, réclamée depuis des années par les préfets et les élus locaux, lassés de procédures lentes pendant que les nuisances, elles, arrivent à l’heure, surtout la nuit.

Sur les free parties, les sénateurs mettent en avant un cocktail bien connu, troubles à l’ordre public, risques sanitaires, dégradations environnementales, coûts de nettoyage et de sécurisation pour les collectivités, souvent rurales. Les préfets disposent déjà d’outils, interdictions, saisies, contrôles, mais l’impression demeure, sur le terrain, qu’on éteint l’incendie à la bouteille d’eau. Quand plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers de personnes convergent en quelques heures, la mécanique administrative paraît lourde, et la facture, elle, retombe sur des communes qui n’ont ni police municipale étoffée ni budget extensible.

Les rodéos motorisés, eux, se heurtent à une autre réalité, le droit prévoit déjà un délit depuis 2018, avec confiscation possible du véhicule. Mais entre le texte et l’interpellation, il y a l’asphalte, l’identification des engins, les risques de poursuites et la sécurité des tiers, autant de limites opérationnelles rappelées en creux. Le Sénat veut donc resserrer l’étau, accélérer, simplifier, donner des marges aux forces de l’ordre, tout en sachant que la réponse ne sera jamais seulement juridique, elle dépendra aussi des effectifs, du renseignement local et d’une volonté de tenir la durée. Reste à voir si cette riposte annoncée changera vraiment la donne sur le terrain, là où le bruit et l’impunité s’invitent encore trop facilement.