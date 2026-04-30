Gaza : des cartes israéliennes montrent une zone de contrôle militaire élargie

Israël a transmis à des organisations humanitaires de nouvelles cartes de la bande de Gaza montrant une zone de contrôle militaire élargie, selon plusieurs sources humanitaires et militaires.

Ces documents cartographiques, diffusés dans le cadre de la coordination de l’aide humanitaire, définissent une zone dite de « ligne orange » qui couvrirait environ 64 % du territoire de Gaza. Cette représentation implique une présence ou un contrôle militaire israélien étendu sur une grande partie de l’enclave.

L’armée israélienne affirme que ces cartes ont pour objectif d’améliorer la coordination des opérations humanitaires et de sécuriser les mouvements d’aide, et qu’elles ne constituent pas une mesure de restriction directe des civils. Toutefois, plusieurs organisations sur le terrain s’inquiètent de l’impact potentiel sur l’accès des populations aux services essentiels et sur la liberté de circulation.

Selon les informations disponibles, cette nouvelle délimitation reflète une évolution des zones d’opération depuis l’intensification du conflit, avec une structuration plus marquée des secteurs sous contrôle militaire.

Des acteurs humanitaires estiment que ces changements pourraient compliquer davantage la distribution de l’aide dans un territoire déjà fortement affecté par les combats, les déplacements massifs de population et les destructions d’infrastructures.