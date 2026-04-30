Trump évoque un possible cessez-le-feu en Ukraine après un appel avec Poutine

Le président américain Donald Trump a déclaré avoir discuté d’un possible cessez-le-feu en Ukraine lors d’un échange téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine, alors que la guerre entre les deux pays entre dans sa quatrième année.

Selon le Kremlin, les deux dirigeants ont abordé l’idée d’une trêve temporaire autour des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale le mois prochain. Trump a confirmé l’existence de la conversation et qualifié l’échange de « bonne discussion », ajoutant qu’il connaît Poutine depuis longtemps et qu’ils restent en contact régulier.

S’adressant à la presse à la Maison Blanche, en marge d’une rencontre avec des astronautes de la mission Artemis II, Trump a indiqué avoir proposé « un petit cessez-le-feu » dans le conflit. Il a estimé que le président russe « pourrait le faire », sans donner davantage de détails sur les conditions évoquées.

Moscou a déjà annoncé par le passé des trêves temporaires en Ukraine, notamment une courte pause l’an dernier, qui n’avait pas été acceptée par Kiev. Aucune réaction immédiate des autorités ukrainiennes n’a été communiquée après ces nouvelles déclarations.

Les discussions interviennent dans un contexte diplomatique tendu, alors que les efforts internationaux pour parvenir à une désescalade du conflit restent largement bloqués.