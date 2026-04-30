Volkswagen alerte sur de nouvelles réductions de coûts après une chute de ses bénéfices

Volkswagen estime que les mesures actuelles de réduction des coûts ne suffisent plus face à un environnement économique et industriel de plus en plus difficile. Le constructeur automobile allemand a averti qu’il devra revoir en profondeur son organisation après la publication de résultats en baisse au premier trimestre.

Le groupe a enregistré une chute de 14 % de son résultat d’exploitation sur les trois premiers mois de l’année, à 2,5 milliards d’euros, alors que les analystes tablaient sur une stabilité. Cette contre-performance a surpris les marchés et accentué la pression sur la direction.

Selon le directeur financier Arno Antlitz, les tensions géopolitiques, les droits de douane, ainsi qu’une demande automobile en recul pèsent lourdement sur l’industrie. Il a souligné que les efforts déjà engagés ne suffisent pas à garantir la compétitivité future du groupe et qu’un nouveau plan de réduction des coûts devra être mis en place.

Volkswagen maintient néanmoins ses prévisions annuelles, tout en précisant qu’elles ne prennent pas en compte un éventuel prolongement des tensions liées au conflit au Moyen-Orient, qui pourrait aggraver les perturbations sur les marchés et les chaînes d’approvisionnement.

Le constructeur est également confronté à une situation contrastée sur ses principaux marchés. Aux États-Unis et en Chine, les ventes restent sous pression, tandis que les droits de douane américains augmentent significativement les coûts pour certaines marques du groupe, notamment Audi, avec un impact estimé à plusieurs milliards d’euros par an.

Dans ce contexte, la direction de Volkswagen reconnaît la nécessité d’accélérer les transformations internes pour faire face à une concurrence mondiale accrue et à une demande plus volatile.