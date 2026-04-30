Vin français, l’addition 2025 : petite récolte et exportations en baisse

D’abord, les vignes ont rappelé une chose simple: le vin, c’est de l’agriculture avant d’être un symbole. En 2025, la production française est restée à un niveau faible, selon le ministère de l’Agriculture, dans la continuité d’années chahutées par le gel, la grêle, le mildiou ou les épisodes de sécheresse. Moins de raisins, moins de vin en cuves, et une filière qui, dans certains bassins, travaille avec le frein à main.

Sur le papier, la France garde son rang de géant, coude à coude avec l’Italie, mais la courbe récente a des allures de montagnes russes: chute marquante en 2021, rebond en 2022 et 2023, repli en 2024, et 2025 qui ne redresse pas franchement la barre. Cette instabilité n’a rien d’anecdotique pour les exploitations, car elle bouscule les stocks, la trésorerie et la capacité à honorer les contrats, surtout quand les coûts, eux, ne baissent pas.

Même parfum amer côté commerce extérieur. Les exportations de vin français ont fortement reculé en 2025, a indiqué le ministère, dans un contexte où la demande se normalise après des années fastes en valeur. Le marché mondial digère la montée des prix, les consommateurs arbitrent, la concurrence se frotte les mains, et la tendance à la modération de la consommation d’alcool s’installe, doucement mais sûrement, dans plusieurs pays clients.

Les États-Unis, ce client qui coûte cher

Les États-Unis, ce client qui coûte cher là où le dossier devient franchement politique, c’est quand les droits de douane américains viennent s’inviter au comptoir. Pour une filière qui vend autant une image qu’un produit, voir la bouteille taxée à l’entrée du premier marché mondial, ça fait tache. Résultat, des volumes qui se contractent, des négociations commerciales plus rudes, et une pression sur les prix, au moment même où certaines maisons et négociants comptaient sur l’export pour compenser une demande intérieure moins dynamique.

Dans les régions, l’équation varie, mais le malaise est réel. Bordeaux, déjà engagé dans des programmes d’arrachage pour adapter l’offre à un marché du rouge en recul, n’a pas besoin d’un coup de froid supplémentaire à l’international. Champagne, après des records, avance désormais sur un fil: maintenir le prix, protéger la marque, sans perdre des parts quand les consommateurs se montrent moins dépensiers et que les bulles concurrentes gagnent du terrain.

Reste une idée qui revient comme un refrain dans la filière: s’adapter, vite, et sans se raconter d’histoires. Entre assurance récolte, ajustement des surfaces, montée en gamme quand elle est possible et bataille commerciale à l’export, le vin français cherche un nouvel équilibre, plus sobre, plus résilient, moins dépendant d’un ou deux marchés. 2025 ressemble à une année charnière, celle où le prestige ne suffit plus et où la stratégie redevient un travail de fond.