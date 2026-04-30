Un Afghan reconnu coupable aux États-Unis pour son rôle dans l’attentat de l’aéroport de Kaboul

Un jury fédéral en Virginie a reconnu coupable Mohammad Sharifullah de complot visant à fournir un soutien matériel à une organisation terroriste, en lien avec l’attentat de 2021 à l’aéroport de Kaboul.

Cette attaque, survenue le 26 août 2021 à Abbey Gate, avait fait 13 morts parmi les militaires américains et environ 160 victimes civiles afghanes, lors de l’évacuation des forces américaines d’Afghanistan.

Selon l’accusation, l’homme aurait aidé la branche locale de l’organisation État islamique, l’EI-K, en réalisant des missions de reconnaissance et en facilitant des communications avant l’attaque. Le jury n’a toutefois pas retenu de lien direct de causalité entre ses actions et les décès, évitant ainsi une peine de prison à perpétuité.

Sharifullah encourt désormais jusqu’à 20 ans de prison. Le juge fédéral doit encore fixer la date de sa condamnation.

La défense a contesté les preuves présentées, estimant que les aveux obtenus lors des interrogatoires du FBI n’étaient pas suffisamment corroborés.

Cette affaire s’inscrit dans les poursuites judiciaires toujours en cours autour de l’attentat, considéré comme l’un des événements les plus meurtriers de la fin de la guerre en Afghanistan et du retrait américain du pays.