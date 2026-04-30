Agression sexuelle contre Yaël Ménaché : un an de prison ferme, le prévenu annonce faire appel

Le tribunal correctionnel d’Amiens a condamné un homme de 31 ans à 12 mois de prison ferme pour agression sexuelle sur la députée RN de la Somme Yaël Ménaché. Les faits remontent au bal des pompiers de Péronne, dans la nuit du 13 au 14 juillet 2025. Une soirée populaire, un parquet qui tranche, et au bout, une peine ferme.

Selon le récit de l’élue, l’agression se produit alors qu’elle danse. Elle dit avoir reconnu formellement l’auteur présumé, un ressortissant soudanais en situation régulière, domicilié dans la commune. À l’audience, le prévenu conteste. Classique, diront certains, sauf que dans ce type de dossier, tout se joue sur des détails, des secondes et des souvenirs qui reviennent en désordre.

Une audience sous tension, une enquête contestée

À peine la condamnation prononcée, l’homme annonce son intention de faire appel. Sa défense, portée par Me Claire Gricourt, critique une enquête « à charge » et une procédure qui serait partie « du postulat que c’était forcément lui ». L’avocate met aussi en avant des traces ADN relevées sur la robe de la députée qui ne correspondraient pas à celles de son client et évoque des témoignages ayant évolué sur l’apparence du suspect. Dans la salle, ce genre d’arguments ne laisse jamais indifférent, il installe un doute ici, une certitude là, et la justice doit trancher malgré le brouillard.

Yaël Ménaché, elle, dit accueillir la décision comme « un soulagement ». « Je suis globalement satisfaite du délibéré, surtout parce que j’ai été reconnue en tant que victime et que c’est le plus important pour moi », a-t-elle déclaré. Reste maintenant l’étape de l’appel, avec son tempo long et ses débats relancés, et cette question en filigrane pour le dossier comme pour l’opinion: la procédure confirmera-t-elle, ou bousculera-t-elle, ce premier verdict.