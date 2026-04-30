Un enfant grièvement mordu par deux chiens dans l’Oise hors de danger

Le pronostic vital du garçon de dix ans violemment attaqué par deux chiens dans l’Oise n’est désormais plus engagé, a confirmé le parquet de Senlis. L’enfant, blessé mercredi, a été transféré conscient vers l’hôpital d’Amiens où il doit subir plusieurs interventions chirurgicales.

La victime présente plusieurs blessures, dont une plaie à la tête ainsi que des morsures à un mollet, à une épaule et à une cuisse. Malgré la gravité de l’attaque, son état s’est stabilisé, permettant d’écarter tout risque vital immédiat.



Une attaque soudaine dans un bois du village

Les faits se sont produits dans la commune de Russy-Bémont, un village d’environ 200 habitants. L’enfant jouait dans un bois proche de son domicile avec trois camarades lorsqu’il a été pris pour cible. Assis au sol, il a été attaqué par deux chiens de race Cane Corso qui se sont précipités sur lui sans raison apparente, tandis que ses amis, perchés sur une branche, ont assisté à la scène.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les animaux appartiendraient à un voisin et se seraient échappés du terrain où ils étaient censés être enfermés. Les deux chiens ont été pris en charge par une clinique vétérinaire dans le cadre de la procédure applicable aux chiens mordeurs, qui prévoit notamment des examens sanitaires et une évaluation de leur comportement.

Une enquête a été ouverte pour blessures involontaires causées par l’agression d’un chien et confiée aux gendarmes de Crépy-en-Valois. Les circonstances exactes de l’attaque restent à éclaircir, d’autant que les chiens étaient connus de l’enfant et réputés bien dressés selon les autorités locales.